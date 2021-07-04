Haber Giriş: 4 Temmuz 2021 Pazar 19:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Son bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 doz aşı uygulandı
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığınca, yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında bir haftada 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 4 Temmuz saat 19.45 itibarıyla ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 52 milyon 620 bin 495 olarak gerçekleşti.
COVID-19'la mücadelede bir haftada toplam 5 milyon 345 bin 382 aşı uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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