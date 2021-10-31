Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 347 bin 362 COVID-19 testi yapıldı, 23 bin 948 kişinin testi pozitif çıktı.

201 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 26 bin 175 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 89,24, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 78,39 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 116 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 55 milyon 392 bin 343'ü birinci doz, 48 milyon 655 bin 853'ü ikinci doz, 11 milyon 136 bin 208'i üçüncü doz olmak üzere 116 milyon 280 bin 951'e yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Osmaniye, Eskişehir, Balıkesir, Edirne ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Mardin, Bingöl, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

3. doz uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 3. doz aşı uyarısını tekrarladı:

"Yaklaşık 3 milyon kişi zamanı gelen üçüncü doz aşısını henüz yaptırmadı. Bilim insanları üçüncü dozu Koruma Kalkanı Dozu şeklinde adlandırıyor. Üçüncü doz aşınızı yaptırın. 18-59 yaş arasında ve sağlıklıysanız 3. doz için Turkovac da tercih edebilirsiniz."