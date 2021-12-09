Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Son 20 saatte 350 bin 522 COVID-19 testi yapıldı, 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı.

195 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 263 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 90,97, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,88 olarak kayda geçti.

Aşı sayısı 121 milyonu geçti

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı saysı 56 milyon 468 bin 112'si birinci doz, 50 milyon 821 bin 293'ü ikinci doz, 12 milyon 531 bin 916'sı üçüncü doz olmak üzere 121 milyon 394 bin 26'ya yükseldi.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranı en az iller ise, Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.