Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak amacıyla 21 Eylül'de Narko-Alan uygulaması başlattı.

Bu kapsamda, Bağlar ilçesinde 16, diğer 3 merkez ilçede de 4 uygulama noktası kuruldu.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, operasyonlarda, 1800 kilogramdan fazla esrar, 10 kilogram metamfetamin, yaklaşık 8,5 kilogram da eroin ele geçirildiğini söyledi.

Sabit noktaların haricinde 8 de mobil tim görev alıyor.

Narko-Alan uygulamasının başlatılmasının ardından bir önceki 3 aya göre uyuşturucu satışı ve kullanımına yönelik yapılan yakalamalarda yüzde 719'luk bir artış gözlendi.

Operasyonlar kapsamında, 80 günlük süreçte 1600'ün üzerinde şüpheli hakkında işlem yapıldı, 201 zanlı da tutuklandı.

Uygulama noktaları sayesinde hırsızlık, gasp, yağma gibi asayiş olaylarında da yüzde 50 civarında azalma kaydedildi.