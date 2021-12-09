İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri'ni ziyaret etti.

Altun, "Gençlerimiz devletimizin yanlarında olduğunu bu organizasyonda görebiliyor." dedi. Herkesi Ankara'daki tanıtım günlerine davet etti.

Etkinlik bünyesinde kurulan stantları tek tek dolaşarak yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Altun, gençlerle yakından ilgilenip sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Altun, şunları kaydetti;

"Devletimiz, güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında"

40 devlet kurumu tanıtım günlerine iştirak etmiştir. Kurumlarında ne tür teşvikler sağladıklarını, gençlerimize ne tür imkanlar sağladıklarını, sağlayabileceklerini aktarıyorlar. Böylelikle gençlerimiz devletimizin, hükümetimizin nasıl yanlarında olduklarını, geleceğe nasıl daha emin bir şekilde bakabileceklerini görmüş oluyorlar. Devletimiz, güçlü bir sosyal devlet mantığıyla toplumun bütün kesimlerinin yanında olduğu gibi gençlerimizin de yanında. Burası, bu platform bunun en somut, en net delilidir. Burada Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunun nasıl somut bir şekilde hayata geçtiğini bütün gençlerimiz görebilir.

Tanıtım günleri tüm gençlerimizin katılımına açık. Aileleriyle birlikte gençlerimizi bekliyoruz. Burada gerçekten devletimizin nasıl güçlü bir şekilde belli bir plan dahilinde, nasıl gençlerimize destek olabildiğini, olduğunu görmelerini talep ediyoruz.

Tanıtım günlerinin yapıldığı alanda üç sokak bulunuyor. "Devlet Sokağı"nda 40 kurum bulunuyor ve kurum temsilcileri, gençlere yüz yüze neler yaptıklarını, ne tür imkanlar sağladıklarını anlatıyorlar. İkinci sokağın ismi "Eğlence Sokağı" oldu. Burada da gençlere çeşitli aygıtların simülatif tecrübeleri aktarılıyor.

"Tecrübe Sokağı"nda da devlet teşviklerinden yararlanmış, devletin sunduğu imkanlardan yararlanarak başarılı olan gençlerimiz diğer gençlerimize bunları nasıl başardıklarını doğrudan anlatıyor. Biz arkadaşlarımızla böyle bir platform oluştururken yine Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı üzere en iyi iletişimin, en sahici olan iletişimin yüz yüze iletişim olduğuna olan inançla bunu gerçekleştirdik.

"Gençlerimiz 2023'te de 2053 vizyonunda da 2071 vizyonumuzda da bizim ayrılmaz parçamız"

Türkiye, son 20 yılda çok güçlü, itibarlı bir bölgesel güç oldu. Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız liderliğinde aynı zamanda çok önemli bir küresel aktöre dönüşme gayreti içerisinde. Bunu yaparken tabii önümüzdeki dönemde de bugün de dayandığı en önemli toplum kesimi gençlerimiz. Gençlerimiz 2023'te de 2053 vizyonunda da 2071 vizyonumuzda da bizim ayrılmaz parçamız, bu toplumun, bu ülkenin, geleceğimizin teminatı. Bu platform gençlerimizin platformu, birebir, yüz yüze bir şekilde devletimizin kurumları burada doğrudan yaptıklarımızı anlatacak ve böylelikle de gençlerin daha çok hem ülkemizin geleceği hem kendi yine hayatları açısından nitelikli güzel işler yapmalarına katkıda bulunacak.

Benzer etkinlikler özel sektör ve üniversitelerde de yapılıyor. Esas itibarıyla devletimiz başından itibaren yani Cumhurbaşkanımızın sürekli olarak vurguladığı üzere, ne olursa olsun devletimizin kurumları esneklik açısından, hız açısından, yine efektiflik açısından özel sektörle yarışmalı vizyonuna uygun bir şekilde başından itibaren bu işler yapılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bu anlamda yapılan işlerin çok daha koordineli, etkin ve hızlı şekilde icra edilmesine imkan tanıdı. Cumhurbaşkanımız, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Anayasa değişikliğiyle beraber geçmemizi temin ederken esas itibarıyla tam da bu vizyonu hayata geçirmek istedi.

"Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok"

Kurumlar hızlı ve koordineli şekilde projelerini hayata geçirebildiler. Gençlerimiz büyük bir merakla, tecessüsle 'ben de bu sürecin nasıl parçası olabilirim' yaklaşımıyla birebir birçok kurum temsilcisiyle diyalogda bulunabiliyorlar. Artık eski Türkiye yok, eski Türkiye'nin bürokrasisi de yok. Burada birçok kurumun başkanını görebilirsiniz, birçok kurumun genel müdürünü görebilirsiniz, birçok kurumun üst düzey yöneticilerini görebilirsiniz. Gençlerle çok güzel diyaloglar kurduklarını ve onlara yaptıklarını, anlattıklarını görebilirsiniz. Bu, Cumhurbaşkanımızın vizyonunda inşa edilen Türkiye'nin somut resmidir, remzidir.

Stant ziyaretleri

4 gün sürecek tanıtım günlerinin iletişim sponsorluğunu TRT üstleniyor. İletişim Başkanı Altun, etkinlik kapsamında TRT'nin standını da ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı standını da ziyaret eden Altun'a eşi Fatmanur Altun ve kendisi için hazırlanan rozetler takdim edildi.

TCDD standında da yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesi'ne katılarak başarı sağlayan Elif Karlıtepe'nin projesiyle ilgili bilgi aldı. Projenin "Ülkem İçin Bir Fikrim Var" Projesi üzerinden gerçekleşmiş bulunmasının kendileri için gurur vesilesi olduğunu söyleyen Altun, "2019'un en güzel halkla ilişkiler faaliyetlerinden biriydi. Allah'a şükür ki uluslararası bir ödül de almıştı. Burada somut bir çıktısını görmek de bizim için çok büyük bir mutluluk." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne yatırım yapan planlama

Altun, Halkbank standını ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve büyüme dediğini aktararak, bu noktada kamu bankalarına da çok önemli roller düştüğünü belirtti. Altun, "Esas itibarıyla dünya çok zor günler geçiriyor. Biz Allah'a şükür bu günleri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ciddi bir planlamayla geçiriyoruz. Bu planlama gerçek hayata birebir tekabül eden ve kısa, orta, uzun vadeli olarak Türkiye'nin bölgesel ve küresel aktörlüğüne yatırım yapan bir planlama." dedi.

Yerli otomobil TOGG'un tanıtımının yapıldığı stantta da incelemelerde bulunan Altun, etkinliğe katılan bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarını da ziyaret ederek bilgi aldı.