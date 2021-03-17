Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.

Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.