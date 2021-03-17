Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 21:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı 19 bine dayandı
Son 24 saatte 18 bin 912 yeni vaka, 869 yeni hasta tespit edildi. 73 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Türkiye'de son 24 saatte 167 bin 526 COVID-19 testi yapıldı, 18 bin 912 kişinin testi pozitif çıktı, 73 kişi yaşamını yitirdi.
Ağır hasta 1484 oldu, 17 bin 161 kişinin COVID-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 752 bin 23'e yükseldi.
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