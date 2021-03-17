Haber Giriş: 17 Mart 2021 Çarşamba 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tileuberdi'yi kabul etti
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı Mukhtar Tileuberdi'yi Beştepe'de kabul etti.
Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'de.
Tileuberdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan
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