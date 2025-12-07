Parçalı Bulutlu 10.6ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 07.12.2025 11:13

Uzlaştırmayla 2 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza Muhakemesi sistemindeki uzlaştırma uygulamasıyla 2017'den bugüne kadar 2 milyon 2 bin 488 dosyanın mahkemeye gitmeden dostane bir şekilde çözüme kavuşturulduğunu açıkladı.

Uzlaştırmayla 2 milyondan fazla dosya çözüme kavuşturuldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, uzlaştırma müessesesinin toplumsal barışa sağladığı katkıya dikkati çekti.

Uzlaştırma ile uyuşmazlıkların mahkeme süreçlerine taşınmadan, daha hızlı, yapıcı ve dostane bir şekilde çözüldüğünü vurgulayan Tunç, "Bu sayede toplumsal barışa doğrudan katkı sağlayan onarıcı bir adalet kültürünü yaygınlaştırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uygulamanın başladığı 1 Ocak 2017'den bugüne kadarki verilere ilişkin bilgi veren Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti:

"Uzlaştırma uygulamasıyla 1 Ocak 2017’den bugüne kadar; müzakere süreci tamamlanan 2 milyon 413 bin 323 dosyanın 2 milyon 2 bin 488’ini uzlaşma ile sonuçlandırdık. Müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma başarı oranımızı yüzde 83’e çıkardık."

Bakan Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı olarak, Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki hedefler doğrultusunda alternatif çözüm yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç
