Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada örneği bulunmayan proje, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca hazırlandı.

Uygulama tamamen yerli ve milli. Vatandaşlar uygulamayı akıllı telefonlarına kolayca indirip uyuşturucu ile mücadele sürecine katılarak bildirim yapabiliyor.

473 bin 937 kişi uygulamayı indirdi

Uygulama üzerinden bildirim yapanların kimlik bilgileri gizli kalıyor ve üçüncü kişilerle paylaşılmıyor.

UYUMA uygulamasını 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında güvenlik güçlerimizce müdahale edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından uygulamanın anlatıldığı bir video da paylaşıldı.