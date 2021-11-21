UYUMA üzerinden 37 bin 593 ihbar yapıldı
İçişleri Bakanlığı, vatandaşların uyuşturucuyla mücadele sürecine katılmaları için hazırlanan UYUMA uygulamasından gelen 37 bin 593 ihbara güvenlik güçlerince müdahale edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dünyada örneği bulunmayan proje, Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığınca hazırlandı.
Uygulama tamamen yerli ve milli. Vatandaşlar uygulamayı akıllı telefonlarına kolayca indirip uyuşturucu ile mücadele sürecine katılarak bildirim yapabiliyor.
473 bin 937 kişi uygulamayı indirdi
Uygulama üzerinden bildirim yapanların kimlik bilgileri gizli kalıyor ve üçüncü kişilerle paylaşılmıyor.
UYUMA uygulamasını 473 bin 937 kişi cep telefonuna indirdi. Uygulama üzerinden gelen 37 bin 593 ihbara anında güvenlik güçlerimizce müdahale edildi.
Bakanlığın Twitter hesabından uygulamanın anlatıldığı bir video da paylaşıldı.
UYUMA— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) November 21, 2021
“Uyuşturucu ile Mücadele Uygulaması UYUMA ile GÖZÜMÜZ OLUN, karşılaştığınız uyuşturucu ile ilgili işlenen suçu doğrudan ve en hızlı şekilde bildirin”
@EmniyetGM @Jandarma
Google Playhttps://t.co/bH4bw0fmRZ
Appstorehttps://t.co/EkmMo6wJ7q pic.twitter.com/Lc62oSASM9
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