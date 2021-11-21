Haber Giriş: 21 Kasım 2021 Pazar 12:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka haritası açıklandı: Zirve değişti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık COVID-19 vaka sayısı haritasını paylaştı. Her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu. Ordu ise 499,87 vaka yoğunluğu ile zirveye çıktı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.
Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.
Ordu, vaka yoğunluğunda Karabük'ü geride bırakarak 499,87 ile zirveye çıktı.
6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:
Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.
6-12 Kasım arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında. pic.twitter.com/1O0zR18XO0— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 21, 2021
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