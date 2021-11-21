Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 6-12 Kasım'da her 100 bin kişide görülen COVID-19 vaka sayılarını açıkladı.

Vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 308,22, Ankara'da 241,38, İzmir'de 68,74 oldu.

Ordu, vaka yoğunluğunda Karabük'ü geride bırakarak 499,87 ile zirveye çıktı.

6-12 Kasım arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il şöyle:

Tunceli, Osmaniye, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Bilecik, Hatay, Tekirdağ, Adana, Bartın.