Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 25 gözaltı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir soruşturma yürütüldüğünü açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada kamuoyunda sanatçı, oyuncu, iş insanı ve işletmeci sıfatlarıyla tanınan şüphelilerin uyuşturucu ile uyarıcı madde kullandığı, bunların kullanımını kolaylaştırdığı ve yer temin ettiğine dair makul şüpheyi destekleyen delillere ulaşıldığı belirtildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığına, 25 şüpheli için gözaltı, arama, biyolojik inceleme yaptırılması ve ifadelerinin alınması sonrası Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edilmelerine yönelik talimat verildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, Akın Altan, Asude Mercan, Ateş İnce, Aybüke Albere, Ayşe Nur Balcı, Buğra Balkaya, Burak Çelik, ⁠Büşra Tatar (Canbaz), Cenk Çöteli, ⁠Feyza Cihan, Gökhan Şafak, Hazal Eylem İpek Şafak, Hilal Zeynep Hedbe, İlyas Yalçıntaş, İrem Haznedar, Kübra Altay, Mehmet Fatih Aksoy, Melis Selçukoğlu, ⁠Oğuz Alp Güler, Orhan Yıldız, Öner Faruk Işık, ⁠Sıla Gençoğlu, Şefik Ömer Dolman, ⁠Ümit Aslan ve ⁠Volkan Büyükhanlı gözaltına alındı.