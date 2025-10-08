Ünlü isimlere uyuşturucu soruşturması: İfadeleri ve kan örnekleri alınacak

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 19 şüphelinin ifadesinin alınmasına karar verildi.

Aralarında ünlü isimlerin de yer aldığı 19 şüpheli için İstanbul Jandarma Komutanlığı ekiplerince işlem başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat, İrem Derici, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım, Hadise Açıkgöz, Berrak Tüzünataç, Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar Babataş, Zeynep Meriç Aral Keskin, Özge Özpirinçci ve Mert Yazıcıoğlu, ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Ünlü isimler hakkında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı, ifadeleri ve kan örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılacakları belirtildi.

Şüphelilerin işlemlerinin ifadeler ve kan testi sonuçlarına göre devam edeceği kaydedildi.