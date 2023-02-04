UMKE ekibi, zorlu yolları aşarak genç kızı hastaneye ulaştırdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan, paletli ambulansla şiddetli kış koşullarında hastaya ulaşan UMKE ekibinin mücadelesini paylaştı. Ekibin paletli ambulansla kar altındaki yolları aşarak hastaya ulaştığını, hastanın durumunun iyi olduğunu belirtti.
Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, zorlu kış koşullarında hastaya ulaşan bir UMKE ekibinin mücadelesine yer verdi.
Hakkâri Yüksekova’ya bağlı Dağdibi mezrasından, 15 yaşındaki kız çocuğumuzun şiddetli karın ağrısı şikâyeti sebebiyle aldığımız çağrı üzerine, UMKE ekibimiz paletli ambulansla yolu aşarak hastamıza ulaştı ve hastamızı Yüksekova Devlet Hastanesine nakletti. Şu an durumu iyi. pic.twitter.com/0Japna4FHr— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 3, 2023
Koca'nın paylaştığı bilgiye göre; Hakkari Yüksekova'ya bağlı Dağdibi mezrasından, 15 yaşındaki kız çocuğunun şiddetli karın ağrısı olduğu bilgisi geldi.
Hemen harekete geçen UMKE Ekibi, paletli ambulansla fırtına ve yağışın olduğu yollardan geçerek 2 saatte hastanın evine ulaştı.
Ekipler ilk müdahaleden sonra 15 yaşındaki hastayı, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne nakletti.
Bakan Koca paylaşımında, hastanın durumunun şu an iyi olduğunu aktardı.
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