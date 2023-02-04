Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, özel bir televizyon kanalının canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda herhangi bir tereddüt yok. İkincisi anayasal, yasal bir engel yok. Her şey hukuka uygun" dedi.

"Kılıçdaroğlu dışında bir seçenek ortaya koyulacağını düşünmüyorum"

Bozdağ, 6'lı masadaki gelişmeleri ve aday konusunu da değerlendirdi.

"Masanın patronu kim? Herkes patron benim diyor ama patron Kılıçdaroğlu hiç lamı cimi yok ne Meral Hanım patron ne de diğerleri. Adım adım kendi adaylığını kabul dışında bir seçenek masadakilere bırakmayacak bir noktaya getirdi. Şu anda artık masadan Kılıçdaroğlu dışında bir seçenek ortaya koyulacağını düşünmüyorum."

"Zühtü Bey iyi bir hukukçudur, kendi hanesine yazan kaybeder"

Bakan Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'ndeki seçimle ilgili tartışmaları değerlendirdi, Zühtü Arslan'ın herhangi bir partiyle bağının bulunmadığını söyledi.

"Kendisi iyi bir hukukçudur. Kendi hanesine yazan kaybeder. Zühtü Bey kimsenin hanesine yazılmaz yazılmasını da sevmez. Hukuku, hukukun gerekleri neyse ona göre yapar."

"İsveç ve Finlandiya herhangi bir teröristi iade etmemiştir"

Bozdağ, İsveç ve Finlandiya'dan talep ettikleri teröristlerin iade edilmediğini de açıkladı.

"İsveç ve Finlandiya'dan bizim istediğimiz terörist sayısı adli makamların talebi içerisinde 33 kişi istedik. Bugüne kadar İsveç ve Finlandiya herhangi bir teröristi iade etmemiştir."

"İsveç kanunlarına göre suç"

Kur'an-ı Kerim'in yakılması da Bozdağ'ın gündemindeydi, İsveç kanunlarına göre suç işlendiğini belirtti, suçun yaptırımlarına ilişkin bilgi verdi.