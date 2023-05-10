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Gündem
AA 10.05.2023 17:56

Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in Silifke ve Erdemli ilçelerinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ümit Özdağ: Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz

Özdağ, Silifke'deki programı kapsamında, Göksu Mahallesi'nde engelliler yararına düzenlenen kermese katıldı.

Buradaki konuşmasında, ülkenin sorunlarını Zafer Partisinin çözeceğini belirten Özdağ, "Cumhurbaşkanı adayımız Sinan Oğan'ın başarılı olacağına inanıyoruz. Ülkemizde milyonlarca göçmen ve sığınmacı var. Biz, bir sene içerisinde hepsini ülkelerine geri göndereceğiz." dedi.

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Ümit Özdağ, sonrasında Atatürk Caddesi'nde esnafı gezdi, sohbet ettiği vatandaşlardan seçim için destek istedi.

Partisinin Erdemli İlçe Başkanlığında partililerle de bir araya gelen Özdağ, daha sonra Kazım Karabekir Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

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