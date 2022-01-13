Ulusal Yapay Zeka Stratejisi Yönlendirme Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında toplanacak.

Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşecek toplantıda, Türkiye'nin yapay zeka alanında atacağı adımlar ele alınacak.

Oktay başkanlığında düzenlenen dünkü hazırlık toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğinde, ilgili tüm paydaşların etkin katılımıyla hazırlanan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi, "Dijital Türkiye" vizyonu ve "Milli Teknoloji Hamlesi" doğrultusunda hazırlanmıştı.

Kaliteliye veriye erişim hedefleniyor

"Müreffeh bir Türkiye için çevik ve sürdürülebilir yapay zeka ekosistemiyle küresel ölçekte değer üretmek" vizyonuyla belirlenen stratejinin odağında kaliteli veriye erişim, ortak altyapıların kullanımı ve ileri becerilerin kazandırılması yer alıyor.