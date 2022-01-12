İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyarı yaptı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz" sözlerine yer verildi.