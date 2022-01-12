Haber Giriş: 12 Ocak 2022 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
İletişim Başkanlığından dolandırıcılara karşı uyarı
[Fotoğraf: AA]
İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak vatandaşların kişisel verileri ve kredi kartı bilgilerinin talep edildiği herhangi bir girişimin bulunmadığını açıkladı.
İletişim Başkanlığı, kurumun adı ve logosu kullanılarak dolandırıcılık girişiminde bulunanlara karşı uyarı yaptı.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İletişim Başkanlığı olarak kurumumuzun adı ve logosu kullanılarak kişisel verilerinizin ve kredi kartı bilgilerinizin talep edildiği herhangi bir girişimimiz yoktur. Güvenliğiniz için bu yönde aldığınız uyarı ve mesajlara itibar etmeyiniz" sözlerine yer verildi.
Kamuoyuna Duyuru! pic.twitter.com/a1Gi39K7f4— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) January 12, 2022
Etiketler: İletişim Başkanlığı Dolandırıcılık
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