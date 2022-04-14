Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün ve yarın Doğu Karadeniz dışında kalan kesimlerde yağış beklenmiyor.

Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim olurken, pazar gününden itibaren yurdun batı kesimlerinde bahar yağmurları görülecek.

Batı kesimlerden başlayarak artacak hava sıcaklıkları önce mevsim normallerine, hafta sonundan itibaren de özellikle doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Bazı illerde beklenen en yüksek sıcaklık değerleri

İstanbul'da pazar gününe kadar parçalı bulutlu hava hakim olacak. Güneşin yüzünü göstereceği kentte sıcaklık değerleri 18 dereceye kadar yükselecek.

Ankara'da sıcaklıkların 25 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte pazar gününden itibaren bahar yağmurları görülecek, fakat sıcaklık değerlerinde düşüş beklenmiyor.

İzmir'de de pazar gününe kadar yağış beklenmiyor. Kentte en sıcaklık değerleri 21-27 derece civarı seyredecek.

Pazar gününden itibaren yağış almayan iç ve doğu kesimlerde sıcaklık değerleri bazı kentlerde yükselmeye devam ederek 30-31 derecelere kadar çıkacak.

Bugün ise yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop ve Kastamonu'nun kuzey çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.