Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğleden sonra ilk olarak Tayland Büyükelçisi güven mektubu sunacak.

Ardından, Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair güven mektubu takdim edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili ülkelerin büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.