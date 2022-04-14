Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 08:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Büyükelçiler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sunacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün Tayland, Mali, Yemen ve Yeni Zelanda büyükelçileri güven mektupları takdim edecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a öğleden sonra ilk olarak Tayland Büyükelçisi güven mektubu sunacak.
Ardından, Mali Büyükelçisi Issa Ousmane Coulibaly, Yemen Büyükelçisi Mohamed Saleh Ahmed Turiq ve Yeni Zelanda Büyükelçisi Zoe Coulson-Sinclair güven mektubu takdim edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili ülkelerin büyükelçilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ayrı ayrı kabul edecek.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Yemen Yeni Zelanda
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