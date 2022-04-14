Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 08:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Filipinler'e taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'de meydana gelen Megi Kasırgası'nda hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki Megi Kasırgası sonrası meydana gelen sel ve heyelanla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, "Filipinler'in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile Hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz" denildi.
Etiketler: Doğal Afet Filipinler Dışişleri Bakanlığı
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