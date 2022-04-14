Haber Giriş: 14 Nisan 2022 Perşembe 00:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hakkari'de 241 kilo uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: Twitter/@suleymansoylu]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 241 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 241 kilo uyuşturucu yakalandığını duyurdu.
Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) April 13, 2022
kilo EROİN
ELE GEÇİRİLDİ
1 kişi gözaltında.
Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor
Tebrikler Hakkari Emniyet pic.twitter.com/J2fGXfkN9n
Bakan Soylu yaptığı paylaşımda, ''Hakkari Yüksekova'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda; 241kilo eroin ele geçirildi. 1 kişi gözaltında. Gençlerimizi uyuşturucu batağına düşürmeye çalışanlara göz açtırmadan mücadelemiz devam ediyor. Tebrikler Hakkari Emniyet'' ifadelerine yer verdi.
Etiketler: Hakkari İçişleri Bakanlığı Narkotik Süleyman Soylu Uyuşturucu
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