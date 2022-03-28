Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'nin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Ege kıyı kesimi, Trabzon, Rize ve Artvin kıyılarında yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının artarak mevsim normalleri civarıa çıkacağı, hafta ortasından itibaren batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Üç büyük şehirde hava durumu

Ankara'da hafta boyunca yağış beklenmiyor. 13 derece civarı olan bugünkü en yüksek sıcaklık cuma gününe kadar 23 dereceye kadar yükselecek.

İstanbul'da yeni haftada yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte sıcaklık bugün en yüksek 14, cuma gününe kadar 20 dereceyi görecek.

İzmir'de de hafta boyunca yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı kentte bugün sıcaklık 21 derece olacak. Cuma gününe kadar ise 25 dereceye kadar yükselecek.

Bugü rüzgarın sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.