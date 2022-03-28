Haber Giriş: 28 Mart 2022 Pazartesi 02:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sözleşmeli 7 personel alacak
[Fotoğraf: AA (arşiv)]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli 5 programcı ve 2 çözümleyici alacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 28 Mart-06 Nisan'da "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/" adresi üzerinden gerçekleştirebilecek. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın internet sayfasındaki "duyurular" bölümünde yer alacak.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İstihdam
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