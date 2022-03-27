Haber Giriş: 27 Mart 2022 Pazar 23:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kalın: Savaşın bir an önce sona ermesi için çabalarımız devam edecek
Rusya ve Ukrayna heyetleri müzakere için İstanbul'da bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabaların süreceğini söyledi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısının İstanbul'da yapılacağını, müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişimlerinin devam edeceğini söyledi.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Rusya ve Ukrayna müzakere heyetlerinin bir sonraki toplantısı İstanbul'da yapılacak. Müzakerelerin ilerleme kaydetmesi ve savaşın bir an önce sona ermesi için girişim ve çabalarımız devam edecek."
Etiketler: İbrahim Kalın Rusya Ukrayna Savaş
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