Ukrayna’da patlak veren savaşla yalnızca yerel halkın değil, orada bulunan Türkler’in de hayatı alt üst oldu.

Kiminin yaşamını, kiminin hayallerini, kiminin de umutlarını çaldı. Oğuzhan Taşyürek de onlardan biri.

Taşyürek savaşın başlamasına ramak kala Kiev’e bağlı Jitomir’de bir otel satın aldı, tadilatına başladı. Ancak işler planladığı gibi gitmedi.

Canını hiçe sayıyor

İlk etapta yaklaşık 12 gün Ukrayna'da kaldığını söyleyen Taşyürek şöyle anlatıyor:

"Bir savaşın içine girdik. Tabi bizimle beraber burada yaşayanlar da bir müddet bekledik, hani düzelir dedim. Yaklaşık burada 10-12 gün kadar kaldık ilk başladığı tarihten itibaren. Daha sonra baktık daha da kızışıyor. Karar aldık eşimle beraber, eşim ve çocuklarımı işte Türkiye’ye annemgilin yanına gönderdim.

Yaptığım sebze meyve işinde dışarıda alacaklarım olduğu için hem o yönden eksiye düştükç Şu an savaş olduğu için kimseden bir şey isteyemiyoruz. Oraya yaklaşık dolar bazıyla 15 bin dolar kadar yatırımımız oldu. Yani toplamda şöyle diyebilirim bir 40 bin dolar eksiye götürdü bizi bu savaş."

"Eşim beni çok uyardı"

Taşyürek, büyük yatırım yaptığı oteli için canını hiçe sayarak çatışma bölgesinden ayrılmıyor. Eşinin uyarılarını dinlemeyen Oğuzhan Taşyürek, geleceğe dair umudunu koruyor:

"Otelimi günlük kameralarım var, oradan sürekli kontrol ediyorum. Yani şu an yerinde duruyor hala sağlam. Umut ediyorum bu bir an önce biter biz de işimizin başına geçeriz diye düşünüyorum.

Açıkçası ben riski seviyorum. Birçok kez aldım, eşim bu konuda beni çok uyardı ama ben biraz inadımın kurbanı oldum diyelim. Pişman mıyım? Hiç değilim çünkü ben inanıyorum düzelecek. bir şeyler geri düzelecek ve ben işimin başına döneceğim"

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Deniz Kahraman