Türkiye genelinde sıcaklık artıyor. Yeni haftayla birlikte sıcaklık mevsim normalleri civarına yükseliyor.

Hafta ortasından itibaren ise batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Yurdun bazı bölümlerinde yağış görülecek. Yeni haftanın hava durumuyla ilgili bilgi veren Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, şu şekilde konuştu:

"Özellikle bugün Doğu Karadeniz bölümünde yağışları göreceğiz. Yarına baktığımızda Marmara'nın güneyi, Ege Bölgesi ve Batı Karadeniz'de yağışları görürken, çarşamba günü bu yağışlar doğu kesimlere kayacak perşembe ve cuma günü ise yağışsız bir hava ülkemizi bekliyor."

Ramazan ayının ilk günlerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

"Özellikle cumartesi ve pazar yani ramazan ayının ilk 2 gününe baktığımızda ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde hafif aralıklarla bir yağış geçişi olabilir. Hava sıcaklığı ise ramazanın ilk başlarında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek"

3 büyük ilde hava durumu

İstanbul'da hava sıcaklığı 16 dereceye kadar yükselecek. önümüzdeki 3 gün boyunca İstanbul'da yağış beklenmiyor. Parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Ankara'da da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir'de ise salı günü yer yer gök gürültülü sağanak etkisini gösterecek.