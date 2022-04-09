Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde ülke genelinde "Yasadışı bahis, kumar ve tombala" suçlarına yönelik, 10 bin 126 ekip ve 33 bin 994 personelin katılımıyla uygulama gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen yasa dışı bahis uygulamasında, yasadışı bahis oynatılan 13 işyerinde, kumar oynatan 60 şahıs hakkında işlem yapılırken, 98 şahıs hakkında da yasadışı bahis oynamaktan idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

Uygulamada, 24 şahıs gözaltına alındı, 361 aranan şahıs yakalandı.

Kumar ve tombala uygulamasında ise 17 bin 269 işyeri ve 2 bin 51 dernekte 48 şahıs gözaltına alındı, 341 aranan şahıs yakalandı, 120 şahıs hakkında adli işlem yapıldı, 558 şahıs hakkında idari işlem yapılarak para cezası uygulandı.

31 umuma açık işyeri ve derneğe de idari işlem yapıldı.

Uygulamalarda, 8 adet bilgisayar, 1 adet yazıcı, 26 bin 935 TL para, 8 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 96 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca, 14 adet oyun makinesi, 13 adet tombala makinesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 50 adet kaçak sigara, kumar oynatmak amaçlı dövüştürülen 2 adet horoz ve çok sayıda yasadışı bahis oyun kuponu ile çeşitli materyaller ele geçirildi.