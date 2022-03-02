Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 404 kişinin daha tahliye edildiğini duyurdu.

Bakan Çavuşoğlu, şu sözleri kullandı:

"Bugün Ukrayna’dan 404 kardeşimiz daha yola çıktı. Böylece tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın sayısı 8454 oldu.

Ayrıca Ukrayna’dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımız bugün Bükreş ve Varşova’dan Türk Hava Yollarımızla ülkemize sağ salim geldiler. Hoşgeldiniz!"