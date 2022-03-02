Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna ve çevresinde yaşanan mağduriyetlere dikkati çekerek "Bu kararı kabul etmekle çok taraflı sistemin en demokratik kurumu, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor" diye konuştu.

Bugün alınan kararla BM'nin, üyelerinin "bağımsızlık, egemenlik, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine yönelik ihlallere karşı duruşunu yüksek sesle ve net şekilde" vurguladığını belirten Sinirlioğlu, Türkiye'nin "Rusya'yı bir kez daha küresel toplumun taleplerini duymaya" çağırdığını söyledi.

"Türkiye, bu ihtilafın barışçıl yoldan çözülmesini kolaylaştırmaya hazırdır"

Sinirlioğlu, Moskova'ya, "askeri operasyonlarını durdurması, tüm güçlerini Ukrayna'dan çekmesi, Ukrayna'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerine ve Kırım'ı ilhakına ilişkin kararını geri alması" yönündeki talepleri dikkate alması ve gecikmeden diplomasiye ve diyaloğa geri dönmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna'daki çatışmalara "acil bir insani ara verme" gereğini vurgulayan Sinirlioğlu, "ciddi bir angajmanla" müzakere masasına geri dönmek için hala çok geç olmadığının altını çizdi.

Sinirlioğlu, sözlerini, "Hem Rus hem de Ukrayna halkının komşusu ve dostu olarak Türkiye, bu ihtilafın barışçıl yoldan çözülmesini kolaylaştırmaya hazırdır" diyerek tamamladı.