Dışişleri Bakanlığı'nın organizasyonuyla Ukrayna'dan çıkarılan Türklerin yanı sıra Azerbaycan vatandaşları da Edirne'deki sınır kapılarından yurda giriş yapıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Tahire Abdulleyeva, kardeş ülke Türkiye'ye varmanın sevincini yaşadığını söyledi.

Ukrayna'da zor günler yaşadıklarını ve bir süre sığınakta kaldığını anlatan Abdulleyeva, savaş bölgesinden çıkarılmaları için Türkiye'nin gerekeni yaptığını belirttii:

"Erdoğan Bey'i ve İlham Aliyev'i selamlıyorum. Çok sağ olsunlar, Allah onlardan razı olsun. Türk kardeşlerimiz bizi çok güzel karşıladı. Çok hürmet gösterdiler. Her türlü desteği verdiler, yemek sağladılar. Her iki ülkeyi de Allah korusun. Onlardan çok razıyız."

"Türk milleti gibi bir millet dünyada yoktur"

Ziyaret için ablasına gittiğini ve kendisini savaşın ortasında bulduğunu söyleyen Yahşi Hanım Ziyadova ise Türkiye ve Azerbaycan'ın "tek millet iki devlet" olduğunu vurguladı:

"Sağ olsun Türk kardeşlerimiz. Yerden göğe kadar onlara minnettarız. Bizi oradan getiren ekibe çok teşekkür ediyoruz. Gelirken her yerde Türkler bize kapılarını açtı. Türk milletinin kanında misafirperverlik var. Türk milleti gibi bir millet dünyada yoktur. Bütün dünya Türk milletini örnek alsın. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok güzel bir insan. Allah onu Türk dünyasının başından eksik eylemesin."