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Gündem
TRT Haber 23.07.2025 20:52

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da

Türkiye-Rusya-Ukrayna Üçlü Toplantısı, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlık ettiği toplantıya, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da
[Fotograf: AA]

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşın diplomatik çözümü amacıyla İstanbul'daki Çırağan Sarayı'nda yeniden müzakereler yapılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın başkanlığında yapılan toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da katıldı.

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da

Rus heyetine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinski, Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık ediyor.

Görüşmelerin gündeminde, esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya son beş ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti.

Ukrayna-Rusya barış görüşmeleri İstanbul'da

2 Haziran'daki son müzakerede kritik meselelerde uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.

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Hakan Fidan İbrahim Kalın Rusya Ukrayna
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