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Gündem
AA 23.07.2025 18:52

İletişim Başkanı Duran'dan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Duran, "Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır" paylaşımını yaptı.

İletişim Başkanı Duran'dan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşım

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Temmuz 1919'da Erzurum'da toplanan kongrenin, milletin istiklal ve egemenlik mücadelesindeki kararlılığını ortaya koyduğu tarihi bir dönemeç olduğunu vurguladı.

Bu büyük kongrenin, Anadolu'nun dört bir yanından gelen temsilcilerin ortak iradesiyle bağımsızlık yolunda somut adımların atıldığı ilk platform olduğunu belirten Duran, şunları kaydetti:

"Erzurum'da yükselen istiklal gayesi, milli sınırlar içerisinde vatanın bütünlüğünü savunarak Cumhuriyetimizin temellerini atmış ve yurdumuza göz diken düşmanlara karşı milletimizin kendi kaderini tayin etme hakkını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

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Burhanettin Duran İletişim Başkanlığı
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