ASELSAN'dan Çelik Kubbe'ye 5 yeni sistem

"Oyun değiştirici harp sistemleri" lansmanında ASELSAN'ın 5 yeni ürününün ilk kez tanıtıldı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Göktan, Ejderha, Koral 200, Gürz ve Turan'ın yüzde 100 yerli ve milli olduğunu vurguladı.

GÖKTAN’la hedefe tam isabet

ASELSAN, Kara Tabanlı Hassas Vuruş Sistemleri kapsamında, tanıttığı GÖKTAN, her yönden hedefe tam isabet sağlıyor. Karadan karaya vuruş kabiliyeti kazandırılan TOLUN, GÖKTAN ile artık daha uzun menzilde, 360 derece angajmanla, 6 mühimmat atışına uygun şekilde hedefe ulaşıyor. GNSS karıştırmasına dirençli yapısı ve ters istikamete atış yeteneğiyle, GÖKTAN sahada büyük bir fark yaratacak.

Elektronik harpte çığır açıyor

Sergilenen ürünlerden biri olan KORAL 200, elektronik harpte yeni bir çağ açıyor. Düşman hava savunma sistemlerini etkisiz hâle getirebilen KORAL, taarruz ânında hava harekâtının etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlıyor. Milli elektronik harbin geldiği en ileri noktanın eseri olan KORAL 200 düşman hava savunmasını susturabiliyor. Tehdit sinyallerine karşı stratejik üstünlük sunan KORAL, taarruza hava üstünlüğü kazandırıyor.

İHA tehditlerine EJDERHA önlemi

Yeni Nesil Anti-İHA Sistemi olan EJDERHA, dronların yanısıra mini/mikro İHA’ları mikrodalgayla etkisiz hâle getirebiliyor. EJDERHA, özgün tasarımı ve yüksek mobilite özellikleri sayesinde sahada hızlı konuşlanma sağlıyor.

TURAN’la kesintisiz haberleşme

ASELSAN, fuarda ayrıca taktik sahada kesintisiz haberleşme sağlayan TURAN Sistemini katılımcıların beğenisine sundu. TURAN, taktik sahadaki birliklerin operasyonlarında ihtiyaç duyduğu tüm haberleşme hizmetlerini entegre sistem çözümüyle karşılıyor. TURAN, hareket halinde ve IP tabanlı haberleşme kabiliyetine sahip bulunuyor. İletişimi, uzun menzilli yüksek hızlı bağlantıları ve sağlam şifrelemeyi mümkün kılan TURAN, kusursuz koordinasyon sağlıyor.

Gök Vatan’a GÜRZ kalkanı

GÜRZ İnsansız Hava Savunma Sistemi, tanımlanan lokasyona uzak komuta istasyonu üzerinden uzak kontrolle veya içinde barındırdığı yapay zeka ile intikal edebilme yeteneğine sahip çok kısa menzilli hava savunma sistemi olarak dikkat çekiyor. GÜRZ, üzerinde bulunan çok kısa menzilli füzelerle 8 kilometreye kadar menzili dahilinde sabit ve döner kanatlı uçaklara, havadan karaya füzelere ve sınıf 2 İHA’lara karşı hava savunma görevini icra edebiliyor.

