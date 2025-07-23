Diplomasi masası bir kez daha Türkiye'de kuruluyor

İstanbul'da yapılacak barış zirvesine, Rusya tarafı Vladimir Medinski başkanlığında katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında yapılacak toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın da katılması öngörülüyor.

Görüşme, saat 19.00'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Ukrayna heyetine de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık edecek. Görüşmelerin gündeminde ise esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya son beş ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti. 2 Haziran'daki son müzakerede kritik konularda uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.

