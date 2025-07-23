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Gündem
TRT Haber 23.07.2025 14:29

Diplomasi masası bir kez daha Türkiye'de kuruluyor

Ukrayna ile Rusya arasındaki barış görüşmelerinin üçüncü turu, İstanbul'da saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Diplomasi masası bir kez daha Türkiye'de kuruluyor
[AA-Arşiv]

İstanbul'da yapılacak barış zirvesine, Rusya tarafı Vladimir Medinski başkanlığında katılacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın başkanlığında yapılacak toplantıya MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak’ın da katılması öngörülüyor.

Görüşme, saat 19.00'da Çırağan Sarayı'nda gerçekleşecek.

Ukrayna heyetine de Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov başkanlık edecek. Görüşmelerin gündeminde ise esirlerin serbest bırakılması, kaçırılan çocukların geri getirilmesi ve ölümlerin durdurulması bulunuyor.

Ukrayna ve Rusya son beş ay içinde İstanbul'da iki tur görüşme gerçekleştirmişti. 2 Haziran'daki son müzakerede kritik konularda uzlaşma sağlanmış, esir takası konusunda önemli anlaşmalara varılmıştı.
 

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Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan İbrahim Kalın Rusya Ukrayna
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