Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 23.07.2025 17:58

Türkiye ile Guatemala arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı

Milli Savunma Bakanlığı ile Guatemala Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı.

Türkiye ile Guatemala arasında 'Askeri Çerçeve Anlaşması' imzalandı
[Fotograf: AA]

TRT'nin iletişim sponsoru olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ’nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde ikinci gününde devam ediyor.

Türkiye ile Guatemala arasında imzalanacak askeri anlaşma için fuar kapsamında düzenlenen törene, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Guatemala Savunma Bakanı Henry Saenz Ramos katıldı.

Tören, Bakan Güler ve mevkidaşı Ramos'un anlaşmayı imzalamasının ardından fotoğraf çektirilmesiyle sona erdi.

ETİKETLER
Milli Savunma Bakanlığı Guatemala
Sıradaki Haber
ASELSAN'dan Çelik Kubbe'ye 5 yeni sistem
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:11
DSÖ: Gazze'de yetersiz beslenmeye bağlı ölümlerde ciddi artış var
19:07
ABD, Harvard Üniversitesi'nin Değişim Ziyaretçi Programına uygunluğunu soruşturacak
19:05
Bakan Tunç: 'Terör örgütü üyesi 700 kişinin tahliye edileceği' iddiaları doğru değil
18:54
İletişim Başkanı Duran'dan, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümüne ilişkin paylaşım
18:28
Roketsan, IDEF 2025'te stratejik sözleşmelere imza attı
18:16
YÖK'ten şehit yakını ve gazilere lisansüstü programlarda ilave kontenjan
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
Birçok ilde hissedilen hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı
FOTO FOKUS
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
'Alev savaşçıları'nın canlarını hiçe saydığı anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ