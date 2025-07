Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rüşvetçileri adaletten kaçırmak için kimse polise, yargıya iftira atamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara’da Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Emniyet teşkilatımızın tüm mensuplarına selamlarımı gönderiyorum. 15 Temmuz'da canlarını feda eden vatan evlatlarını rahmetle andık, her biri için dualar ettik. Her bir şehidimizi rahmetle yad ediyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Her birine sağlıklı ömürler diliyorum.

Anne ve babalarımızın o mübarek ellerinden öpüyorum. Her karışında bir yiğidin yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Erenler diyarıdır buralar. Asırlardır şehitlerimizle yaşıyoruz ve yürüyoruz. Şehit ve gazilerimizin emanetine sahip çıkacağız. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmek için gövdemizi gerektiğinde taşın altına koyacağız.

8 bin 238 öğrencimizi bugün mezun ediyoruz. Emniyet teşkilatımızın kadrolarına bugün katılıyorlar. Milletimizin huzur ve emniyeti için çalışacak kardeşlerimi tebrik ediyorum. Her birinize üstün başarılar diliyorum.

Emniyet hizmetleri alanında köklü bir geçmişe sahibiz. Polis Akademimiz 146. yılını idrak ediyor. Polis Akademimiz emniyet teşkilatımızın adeta bel kemiğini oluşturuyor. Buradaki vatan evlatları dünyada özveriyle çalışıyor, milletine başarıyla hizmet ediyor. Akademimiz eğitim ve araştırma faaliyetleriyle uluslararası iş birlikleriyle kıymetli işler yapıyor. Görevlerine başlayacak polislerimizden şunu unutmamalarını istiyorum; kardeşlerim üzerinizdeki üniforma şehadete eden yiğitlerin kıyafetidir. Kimlikleriniz ülkenin tapu senedidir. Hepiniz, bu milletin göz bebeğidir, geleceğimizin güvencesidir. Ülke genelinde asayişi temin eden, çetelere, mafyalara, zehir tacirlerine, trafik magandalarına göz açtırmayan, toplumsal huzurumuza göz açtırmayan her polisimizle gurur duyuyoruz. Ülkemizin selameti için 7/24 görev başındaki kardeşlerime teşekkür ediyorum. Rabbim sizleri korusun. Sizler kimi zaman en çetin arazilerde görev yapacaksınız. Bazen en kritik operasyonlar, en hayati misyonları icra edeceksiniz. Ne olursa olsun, milletin duasının sizlerle olacağından bir an olsun aklınızdan çıkarmayın. Hakkı gözetirseniz devlet size omuz verir. Vicdanla davranırsanız bu aziz millet sizi baş üstünde taşır.

Meslek hayatınız boyunca bu değerleri kendinize daima rehber edinmenizi bekliyorum.

Bugüne kadar emniyet teşkilatımızın her türlü ihtiyacını giderme noktasında azami gayret gösterdik. Tüm alanlarda polislerimize daima destek olduk. Polislerimizin atamalarını görev puanlarına göre yapmaya başladık. Adil ve şeffaf bu düzenleme için İçişleri Bakanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. 19 Mart yolsuzluk operasyonları sonrasında maruz kaldıkları onca kışkırtma ve baltalı saldırılara rağmen soğukkanlılıklarından ötürü emniyet güçlerimizi tebrik ediyorum.

Polis demek, geceyi nöbetle karşılamak, bayramı karakolda karşılamak demektir. Polis demek, her an hukuk emrinde, milletin ve devletin hizmetinde olmak demektir. Bunu çok iyi bilen bir siyasetçiyim. Nasıl yüksek bir vazife bilinciyle hareket ettiğinizin en yakın şahidiyim.

Rüşvetçilerle mücadele etmek yerine bu milletin tertemiz evlatlarımızın şerefiyle oynuyorlar. Bunun adı siyaset değil. Madem elinde 32 saat video kaydı var, versene mahkemeye. Madem size karşı kumpas var gidersin mahkemeye bunun hesabını sorarsın. Ama bunu yapmıyorsun. Hiç kimse polise ve yargı mensuplarına iftira atamaz. Bünyelerini sarmış yolsuzluk virüsünü temizlemek, rüşvetçilerle mücadele etmek yerine milletin evlatlarının şerefiyle oynuyorlar. Bunun adı siyaset değildir. Biz buna müsade etmeyiz. Ana muhalefeti daha vicdanlı ve özenli dil kullanmaya davet ediyorum.

Terörsüz Türkiye sürecimizde acı ve gözyaşıyla dolu süreci geride bırakacak, huzurun ve kalkınmanın olacağı bir dönemi ardında kadar açacağız. 86 milyon hep birlikte güven içinde kardeşçe yaşayacağız. Hiçbir tahrik, tuzak Türkiye'yi girdiği bu tarihi yoldan geri döndüremeyecek.