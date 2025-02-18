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TRT Haber 18.02.2025 14:00

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde, Ankara çok önemli bir konuğu ağırlıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor.

Zelenskiy, toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini söyledi
Zelenskiy, toprak bütünlüğünden asla taviz vermeyeceklerini söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Kritik görüşme sonrası, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Zelenskiy, daha sonra çalışma yemeğinde bir araya gelecek heyetlerin toplantısına da başkanlık edecek.

Görüşmelerde, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek. İki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için atılacak adımlar ele alınacak. Ukrayna’daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde de bulunulacak.
Görüşmeler tamamlandıktan sonra farklı alanlarda anlaşmalar imzalanacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.

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