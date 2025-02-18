Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona erdirilmesi ile ilgili diplomasi trafiğinin yoğun olduğu bir dönemde, Ankara çok önemli bir konuğu ağırlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’i resmi törenle karşıladı.

Karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Zelenskiy, Erdoğan ile baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından çalışma yemeğine geçti.

Çalışma yemeği basına kapalı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ziyareti ortak basın toplantısında değerlendirecek.