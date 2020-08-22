Haber Giriş: Kaynak: AA
Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy'den Erdoğan'a tebrik
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'nin Karadeniz'deki büyük doğal gaz keşfi dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tebrik ederek hayırlı olması temennisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Türkiye’nin Karadeniz’deki büyük doğalgaz keşfi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini ileterek, bu gelişmenin Türk halkı için hayırlı olması temennisinde bulundu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 22 Ağustos 2020 Cumartesi 17:01
Sıradaki Haber
Yıldırım 5 Operasyonu'nda 3 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz