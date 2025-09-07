Çok Bulutlu 25.1ºC Ankara
DHA 07.09.2025 12:32

Uçaklarda "ücretsiz su" dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçaklarda her yolcuya ücretsiz içme suyu ikram edileceğini "En az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temini zorunlu olacak. Uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak" sözleriyle duyurdu. Bakan Uraloğlu, kararın su kaybına bağlı sağlık risklerini azaltmak için alındığını belirtti.

Uçaklarda "ücretsiz su" dönemi başladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, uçak yolculuklarında yolculara ücretsiz su ikramı yapılması yönünde uygulamanın başlatılması için hava yolu şirketlerine talimat verildiğini duyurdu.

Uraloğlu, `Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz eliyle yolcu taşımacılığı yapan tüm havayolu işletmelerine gönderdiğimiz talimat kapsamında, uçuş süresince her yolcuya en az 200 mililitre içme suyunun ücretsiz temin edilmesi zorunlu olacak. Bu uygulama kapsamında uçuş süreleri değerlendirmeye alınmayacak` ifadelerini kullandı.

"Uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz"

Yolcu konforunu ve uçuş emniyetini doğrudan etkileyen bu kararın önemine dikkati çeken Uraloğlu, `Özellikle yaz aylarında, uzun süren beklemelerde ya da kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcularımızın susuz kalması; baş ağrısı, konsantrasyon kaybı, hatta tıbbi acil durumlara kadar varabilen riskler oluşturabiliyor. Bu uygulama ile hem sağlık risklerini azaltmayı hem de uçuş memnuniyetini artırmayı hedefliyoruz` dedi.

Uraloğlu, uluslararası operasyonel iyi uygulama örneklerinde de yolcuların temel ihtiyaçlarının karşılanmasının işletmelerin sorumlulukları arasında görüldüğünü hatırlatarak, `Yolculara ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini ve işletmelerimizin uluslararası saygınlığını artıracaktır` açıklamasında bulundu.

