Açık 24.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 07.09.2025 10:21

9 ayda 474 bin Suriyeli ülkesine döndü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyelinin ülkelerine dönüş yaptığını, 2016 yılından bu yana ise gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısının 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştığını açıkladı.

9 ayda 474 bin Suriyeli ülkesine döndü
[Fotoğraf: Arşiv]

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 Aralık 2024 sonrasında Suriye'de meydana gelen gelişmelerin ardından gönüllü geri dönüşlerin hız kazandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, “Türkiye dün olduğu gibi gönüllü geri dönüş sürecinde de Suriyeli kardeşlerimizin yanında" diyerek, sosyal medya hesabından ülkesine dönen Suriyelilere ilişkin bilgi verdi

8 Aralık 2024 tarihi sonrasında toplam 474 bin 18 Suriyeli kardeşimiz ülkelerine geri dönüş yaptı. 2016 yılından bu yana gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin sayısı 1 milyon 213 bin 620 kişiye ulaştı.  

 

"Ülkemiz göç yönetimini, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde yürütmekte; Tarihsel tecrübesi, insani yaklaşımı ve rasyonel bakış açısıyla Dünyaya örnek bir model ortaya koymaktadır." diyen Bakan Yerlikaya, 

Suriyelilerin gönüllü geri dönüş işlemlerini Göç İdaresi Başkanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü belirtti.

ETİKETLER
Ali Yerlikaya Göç Göç İdaresi Başkanlığı İçişleri Bakanlığı Son Dakika Suriye Suriyeli Sığınmacı
Sıradaki Haber
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan teslim oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:45
Av yasağı bitti, tezgahlar balıkla doldu
10:27
Gece müzeciliği kültür turizmini güçlendiriyor
10:13
2 ilde 2 gün denize girmek yasaklandı
10:01
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan teslim oldu
09:39
Küresel Sumud Filosu, İsrail'in öldürdüğü Türk vatandaşı Ayşenur için mesaj paylaştı
09:38
Tatil bitti: İlk ders zili yarın çalacak
Balıkesir'in kurtuluşu 'Tülütabaklar' ile kutlandı
Balıkesir'in kurtuluşu 'Tülütabaklar' ile kutlandı
FOTO FOKUS
Türkiye, uzay vatanda varlığını güçlendiriyor
Türkiye, uzay vatanda varlığını güçlendiriyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ