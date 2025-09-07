Açık 24.6ºC Ankara
Gündem
AA 07.09.2025 09:58

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan teslim oldu

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı verilen İlker Arslan teslim oldu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan teslim oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılan ve daha sonra Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamaları kapsamında gözaltı kararı verilen Arslan'ın Antalya'da teslim olduğu öğrenildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır" ifadesine yer verilmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı da Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Arslan hakkında gözaltı kararı vermişti.

Antalya Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı
Antalya Emniyet Müdürü Arslan hakkında gözaltı kararı

