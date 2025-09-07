Açık 14.4ºC Ankara
Eğitim
TRT Haber 07.09.2025 05:22

20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

Yaklaşık 20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak. Bu kapsamda, okullarda hazırlıklar tamamlandı. İçeriği güncellenen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılan ders kitapları sıralarda öğrencileri bekliyor.

20 milyon öğrenci yarın ders başı yapacak

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına çok az kaldı, okul heyecanı başladı. 3 aylık yaz tatilinin ardından ilk ders zili yarın çalacak. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ders başı yapacak.

Yeni eğitim öğretim yılı için okullarda hazırlıklar tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca ücretsiz dağıtılan ders kitapları sıralarda öğrencileri bekliyor.

Okullarda hazırlıklar tamamlandı

Bu yıl, ders kitaplarının içeriği de güncellendi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamındaki yeni müfredat, geçen yıl ilk kez okul öncesi,1,5 ve 9'uncu sınıf öğrencilerine uygulanmıştı.

Bu yıl ise 2,6 ve 10'uncu sınıf öğrencileri de yeni müfredata göre eğitim görecek.

Kitapların arkasında bulunan karekod sayesinde içeriklere dijital olarak da ulaşılabilecek. Öğrenciler, animasyon, simülasyon, dijital tarih, artırılmış gerçeklik ve yapay zekayla desteklenmiş uygulamalara erişebilecek.

Öğrenciler yeniden forma giyecek

Bu yıl okullarda yeniden forma zorunluluğu da olacak. Okul formalarında herhangi bir marka ya da logo bulunmayacak.

Belirlenen okul forması 4 yıl geçerli olacak ve değiştirilmeyecek. 

