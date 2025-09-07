Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor: Tarihi maç TRT 1'de

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, altın madalya için sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak.
Türkiye-İtalya final mücadelesi, bugün TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Bu tarihi maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.
Dünya Şampiyonası’nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Tarihinde ilk kez finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, madalyayı da garantiledi.
Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya oldu.