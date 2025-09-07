Parçalı Bulutlu 26.1ºC Ankara
Gündem
TRT SPOR 07.09.2025 11:47

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor: Tarihi maç TRT 1'de

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde bugün İtalya ile karşı karşıya gelecek. İlk kez Dünya Şampiyonası'nda finale çıkan Filenin Sultanları'nın tarihi maçı saat 15.30'da TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Filenin Sultanları şampiyonluk için sahaya çıkıyor: Tarihi maç TRT 1'de
[Fotograf: AA]

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, altın madalya için sahaya çıkıyor. Filenin Sultanları, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın finalinde İtalya ile kozlarını paylaşacak.

Türkiye-İtalya final mücadelesi, bugün TSİ 15.30'da Huamark Spor Salonu'nda oynanacak. Bu tarihi maç TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Tarihte ilk kez finalde

Dünya Şampiyonası’nda boy gösteren A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde Japonya'yı 3-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

Tarihinde ilk kez finale yükselen Ay-yıldızlı ekibimiz, madalyayı da garantiledi.

Filenin Sultanları'nın finaldeki rakibi ise yarı finalde Brezilya'yı 3-2 yenen İtalya oldu.

