Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Nükleer Güvenlik ve Emniyet Departmanı Başkanı Lydie Evrard liderliğindeki heyet, tahliye planını inceleme ve gözlemlemek üzere Japonya'ya geldi.

Tahliye planının son durumu ele alındı

Kamu yayıncısı NHK'ye göre Japonya Sanayi Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen heyet, görüşmede tahliye planının son durumunu ele aldı.

Evrard, UAEA heyetinin planın işletilmesine yönelik gözlem görevini "Japonya'ya destek için yıllarca sürecek görevin ilki" şeklinde niteledi.

Tahliye öncesinde, tahliye sırasında ve sonrasında tarafların plana yönelik müzakereleri sürdüreceğini söyleyen Evrard, Japon makamlarına, planın "güvenliği ve şeffaflığı" doğrultusunda enformasyon sağlaması çağrısında bulundu.

UAEA heyeti santrali ziyaret edecek

UAEA heyetinin bu hafta ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Okuma ve Futaba bölgelerinde bulunan Fukuşima Dai-içi Nükleer Santrali'ni ziyaret edeceği kaydedildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, bölgede 10 yıl önce meydana gelen deprem ve tsunamide hasar gören santraldeki atık suyun Pasifik Okyanusu'na salınacağını nisan ayında açıklamıştı.

Tokyo hükümetinin kararına komşu ülkeler Çin, Güney Kore ve Tayvan tepki gösterirken ABD "anlayışla karşıladığını", UAEA ise desteklediğini açıklamıştı.