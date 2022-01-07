İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, çevrim içi yayıncılık platformu Twitch’i kullanarak kredi kartı dolandırıcılığı yapıldığı ihbarı üzerine geniş çaplı soruşturma başlatmıştı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Aydın, Eskişehir, Kocaeli, Balıkesir, Manisa ve Denizli’de gerçekleştirilen operasyonlarda, aralarında dolandırıcılarla ortak hareket ettiği tespit edilen fenomenlerin de olduğu 42 şüpheli yakalanmıştı.

Adliyeye sevk edildiler

COVID-19 temaslısı olduğu tespit edilen 3 şüpheli, evlerinde karantinaya alındı. 6’sı 18 yaşından küçük diğer 39 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Bağışlar üzerinden para aklıyorlardı

Soruşturmaya konu olan kredi kartı dolandırıcılarının, Twitch fenomenleri üzerinden 1 milyon dolarlık vurgun yaptıkları ortaya çıkmıştı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 31’i Twitch fenomeni 42 şüpheli yakalanırken, dolandırıcıların, kopyaladıkları kartları aklamak için anlaştıkları fenomenlere bağış yaptıkları ve bu bağıştan yüzde 30 komisyon aldıkları saptanmıştı.