Haber Giriş: 7 Ocak 2022 Cuma 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Osmaniye'nin kurtuluş yıl dönümü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Yaylalar, kaleler, yiğitler şehri Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını gönülden tebrik ediyor, Osmaniyeli kardeşlerimi en içten muhabbetlerimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.
Yaylalar, kaleler, yiğitler şehri Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılını gönülden tebrik ediyor, Osmaniyeli kardeşlerimi en içten muhabbetlerimle selamlıyorum. pic.twitter.com/YmQUVhinYb— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 7, 2022
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Osmaniye
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