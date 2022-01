Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Damka ile Ankara'da görüştüğünü belirtti.

#Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka’yla görüştük.Kosovalı soydaşlarımıza desteğimiz devam edecek.



Met w/@DamkaFikrim,Min. of Regional Development of #Kosovo & Chairman of @kdtp_org. Our support to Turkish community in Kosovo will continue.