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Gündem
TRT Haber, AA 20.02.2025 01:00

TÜSİAD yöneticilerine yurt dışı yasağı

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras çıkarıldıkları mahkeme tarafından yurt dışı yasağı şartıyla serbest bırakıldı.

TÜSİAD yöneticilerine yurt dışı yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca,Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptıkları konuşmalarda yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandıkları iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

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Soruşturma kapsamında Turan ve Aras'ın nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadeleri tamamlandı.

Hakimlik, her iki şüphelinin de yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Turan'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada, bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığı tespit edilmişti.

Başsavcılık, Turan'ın ifadelerinin gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli nitelikte olduğunu değerlendirerek, hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Geçen günlerde aynı suçlardan soruşturma başlatılan TÜSİAD YİK Başkanı Aras ile Turan'ın savcılıkta ifadelerinin alınması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesine talimat verilmişti.

Bunun üzerine Turan ile Aras, ifadelerinin alınması için İstanbul Adliyesi'ne götürülmüştü.

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