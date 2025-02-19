Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜSİAD, açıklamasıyla haddini aştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"Tutarlı ve yapıcı eleştirilere hiçbir zaman kulağımızı tıkamadık"

İçeride çok farklı hesapların yapıldığına şahitlik ediyoruz. TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan ve buram buram provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce şu gerçeğin açıklamalarının altını çizmek istiyorum. Demokrasilerde hiç kimse eleştiriden azade değildir. Tutarlı, yapıcı, iyi niyetli olması halinde biz de eleştirilere kulağımızı hiçbir zaman tıkamadık ve tıkamayız.

"Her türlü fikrin rahatça tartışılmasını biz sağladık"

Bugün Konuşan Türkiye bir olgusundan bahsediliyorsa bunun mümkün hale getiren şüphesiz AK Parti'dir, hükümetlerimizdir. Demokrasimizin standardını yükselten, baskılara son veren, yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Terörü ve şiddeti övmediği, hakaret içermediği, vesayet girişimlerine davetiye çıkarmadığı müddetçe her türlü fikrin rahatça tartışılmasını biz sağladık. Bütün bunları da CHP'nin ve vesayet odaklarının engellemelerine rağmen yaptık. Yasakların değil, özgürlüklerin egemen olduğu bir Türkiye inşası için verdiğimiz çetin mücadelenin en yakın şahidi milletimizdir. Dolayısıyla yasakların kalkmaması için mahkemeye koşanların bize demokrasi ve özgürlükler konusunda söyleyecek hiçbir sözü olamaz.

"Kuklalarla işimiz olmaz, bizim muhatabımız kuklacılardır"

TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. Kraldan çok kralcı davrananların ederi onlara sahiplerinin biçtiği değer kadardır. Kuklalarla bizim işimiz olmaz. Bizim muhatabımız kuklacılardır. Bu temel çerçeveyi çizdikten sonra artık bazı hakikatleri daha rahat konuşabileceğimize inanıyorum. TÜSİAD zihniyeti siyasetin zayıf ve devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bu yapı kamunun kesesinden ve milletin sırtından elde edilen haksız kazançların yerli, milli üretim yerine distribütörlük yoluyla elde edilen imtiyazların gölgesinde büyümüş ve büyütülmüş iş adamlarıyla maaruftur.

"TÜSİAD zihniyeti eskiden siyaseti de dizayn ediyordu"

2002 öncesinde TÜSİAD zihniyetinin neye tekabül ettiğini hepimiz hatırlıyoruz. Bunlar eski Türkiye'de sadece paraya hükmediyorlardı. Aynı zamanda siyaseti de istedikleri gibi dizayn ediyorlardı. Çıkarlarına göre karar organlarını kontrol ediyor ve yönlendiriyorlardı. Gazete manşetleri vasıtasıyla iktidarlara ayar veriyorlardı. Biz işte buna dur dedik.Milletin muazzez iradesi üstünde hiçbir güç tanımadık.

"Türkiye'nin kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir"

Ekonomiyi rant ekonomisi olmaktan çıkarıp üretim ve ihracat ekonomisine dönüştürdük. Sermayenin renklere bölündüğü ayrımcı yapıya son vererek Anadolu'nun bağrından yeni aktörlerin çıkmasını sağladık. Milletin kaynaklarını kerameti kendinden menkul bir avuç burjuvazinin zenginleşmesi için değil, tüm kesimleriyle milletin huzuru, refahı, kalkınması ve esenliği için kullandık. İktidarlarımız döneminde kişi başına gelir 3600 dolardan bu sene 15 bin doların üzerine çıktı. Ey TÜSİAD 3600'den 15 bin doların üzerine çıkan bir süreç var. Bu AK Parti iktidarının döneminde oldu. Siz ya hesap bilmiyorsunuz ya da hesabınız bozuk. İhracatımız 36 milyar dolardan 2024 senesinde 262 milyar doları buldu. Daha burada sayamayacağımız nice refahı tabana yaydık. Elbette bu süreçte çok ciddi dirençle karşılaştık. Çıkarlarına dokunduklarımızın rant musluklarını kestiklerimizin bel altı vuruşlarına ve operasyonlarına maruz kaldık. Bunların en başında TÜSİAD geliyordu. Türkiye'nin gerçek anlamda kalkınma hamlesi TÜSİAD zihniyetini daima rahatsız etmiştir. Nitekim bu kuruluşun darbeciler, cuntacılar, emperyalistler ve onların etki ajanlarının safında ülkemize ve milletimize karşı sergilediği üstenci, faşizan ve nobran tavırlar hafıza kayıtlarımızda muhafızdır.

"TÜSİAD'ın eski zihniyeti yeniden tedavüle sokulmaya çalışılıyor"

Türkiye'nin bölgesinde siyasi, askeri ve sosyal gücünü genişletip, tahkim ettiği dünyada küresel sistemin yeniden inşası çağrılarına öncülük ettiği, içerde enflasyona karşı kararlı bir program uyguladığı tüm zorluklara rağmen yatırım, üretim, istihdam, ihracat hedefinden taviz vermediği terörsüz Türkiye hedefinde önemli adımlar attığı Türkiye Yüzyılı için gece gündüz çalıştığı bir dönemde TÜSİAD'ın eski zihniyetinin yeniden tedavüle sokulmaya çalışıldığının farkındayız. Hep söylediğim gibi biz gereğini yaptığımız gibi başaramayacaksınız, Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı, kendi ayıbını örtmek için sağa sola sataşan muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek.